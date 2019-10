Ensaio Geral

Pare, escute e DOC (Lisboa)

12 out, 2019 • Edição de Maria João Costa. Sonorização de José Luis Moreira

No Ensaio Geral desta semana: a Temporada de Música de São Roque; uma entrevista ao escritor Afonso Reis Cabral, vencedor do Prémio Saramago; olhamos o cartaz do DOC Lisboa; abrimos a biografia de Leitão de Barros, escrita por duas netas que mergulharam num espólio inédito; e os destaques de Guilherme d'Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura (CNC).