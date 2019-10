Ornatos Violeta com novas datas no Porto e Lisboa

Os Ornatos Violeta juntaram mais duas datas às celebrações do 20.º aniversário do álbum "O Monstro Precisa de Amigos", 1 de novembro em Lisboa e 6 de dezembro em Lisboa.



"Os Ornatos Violeta esgotaram o concerto de inauguração da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota em cinco dias, e decidiram estender a festa a uma segunda e última data no Porto, a 1 de novembro, e a Lisboa, no dia 6 de dezembro no Campo Pequeno", refere a promotora dos espetáculos, num comunicado divulgado esta quinta-feira.

Estes espetáculos, "o corolário da celebração do 20.º aniversário de 'O Monstro Precisa de Amigos', assumem um formato especial, em 360, no centro da plateia de ambas as salas".

Formados em 1991, no Porto, os Ornatos Violeta editaram apenas dois álbuns: "Cão" (1997) e "O Monstro Precisa de Amigos" (1999). Em 2002, separaram-se.

Em 2012, juntaram-se para uma série de concertos: no festival Paredes de Coura e nos Coliseus do Porto, de Lisboa e de Ponta Delgada. Este ano regressaram para uma outra série de espetáculos, desta vez para comemorar os 20 anos do segundo álbum, tendo passado pelos festivais Alive, em Oeiras, Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia, F, em Faro, e Maré de Agosto, na ilha de Santa Maria, Açores.