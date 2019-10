Varandas "não tem jeito", mas queda da direção será pior para o Sporting

José Eduardo considera que o Sporting se encontra numa bifurcação, em que um dos caminhos é mau e o outro é tão mau ou pior. O antigo jogador dos leões concorda com Sousa Cintra, que disse que Frederico Varandas "não tem jeito" para ser presidente do Sporting, no entanto, considera que uma eventual queda da direção criaria um vazio "igualmente mau".

Em entrevista a Bola Branca, José Eduardo recorda que já disse, há cerca de um mês, que "o Sporting estava num beco sem saída". "Infelizmente, não estava enganado", lamenta, considerando que a assembleia geral do Sporting de quinta-feira à noite, em que houve forte contestação a Varandas, foi "a prova provada" do seu "infeliz augúrio".

"Frederico Varandas, nitidamente, conforme disse Sousa Cintra, não tem jeito para isto. Ou seja, não tem jeito para presidir a um clube com a dimensão do Sporting. Ao contrário do 'slogan' deles, que era unir o Sporting, eles têm feito tudo para desunir o Sporting", declara o antigo jogador, para quem o Sporting chegou "a um ponto de não retorno".

José Eduardo aconselha Frederico Varandas e a sua direção a fazer "uma análise muito, muito fria daquilo que está a acontecer" no Sporting.

"O que está a acontecer significa que esta direção não tem condições. O que vem a seguir é que é o problema. É que também não é desejável que esta direção se demita, porque, depois, entramos outra vez num vazio e esse vazio não sei se é pior, mas, pelo menos, é igualmente mau a esta legislatura desta direção", atira o antigo jogador verde e branco.

José Eduardo envergonhado com certas atitudes



Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting, era um dos 28 inscritos para falar na assembleia geral. No entanto, acabou por considerar que não havia condições para isso, devido aos assobios dos sócios. José Eduardo mostra-se "envergonhado com a atitude de alguns consócios":

"Sousa Cintra, Marta Soares e mais um punhado de heróis sacrificaram-se pelo Sporting, numa altura crítica. Foram 'pro bono', sem ganharem um tostão, ainda a meterem dinheiro . É muito, muito triste que, numa assembleia geral de sócios do Sporting CP, não o tenham deixado falar."