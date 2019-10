Jovane evolui, mas continua a desfalcar treinos do Sporting

Jovane Cabral regista evolução na recuperação da lesão que o afasta dos relvados desde o final de setembro. O caboverdiano continua sem treinar, contudo, esta sexta-feira, juntou trabalho de ginásio ao tratamento.

O outro cliente do departamento médico do Sporting, o argentino Rodrigo Battaglia, continuou com o plano de recuperação de lesão, que inclui, também, tratamento e trabalho de ginásio. Já o brasileiro Fernando continua ausente, devido a uma virose.

O Sporting prepara a visita ao Alverca, da terceira eliminatória da Taça de Portugal. Para colmatar a ausência dos internacionais, Silas chamou vários jovens ao treino, entre as equipas de sub-23 e de sub-19. São eles Diogo Brás, Tomás Silva, Loide Augusto, Echedey Carpintier, João Silva, Bernardo Sousa, Matheus Nunes, Gonçalo Costa e João Daniel.

No sábado, o Sporting goza de folga. A equipa de Silas volta a trabalhar no domingo, às 10h00, na Academia de Alcochete, à porta fechada.