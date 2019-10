Há cada vez mais estrangeiros a fazer os "Caminhos de Fátima"

São o ‘Caminho do Tejo’, que vai de Lisboa para Fátima; o ‘Caminho da Nazaré’, que une dois grandes santuários marianos, Nazaré e Fátima; e o’ Caminho do Norte’, que percorre todo o território desde o rio Minho, desde Valença até Fátima. Temos mais alguns caminhos a ser tratados e já utilizados, como o ‘Caminho do Mar’, que vai de Cascais. Estes três foram agora tratados do ponto de vista dos conteúdos, de roteiros temáticos, jornadas temáticas, informações, e para além destas edições há o site Caminhos de Fátima , onde está toda esta informação desenvolvida, mais estruturada e com mapas georreferenciados.

Maria Calado é a presidente da direção do Centro Nacional de Cultura (CNC), uma associação com 1.300 sócios e que se prepara para celebrar, em 2020, 75 anos de existência. Na proximidade do 13 de outubro, Dia Nacional do Peregrino, e da última peregrinação internacional aniversária deste ano à Cova da Iria, conversou com a Renascença e com a agência Ecclesia sobre os novos Roteiros que o CNC lançou, com informação atualizada sobre os caminhos mais usados por quem vai a pé a Fátima (o do Norte, o do Tejo, e o da Nazaré). E fala do papel da instituição na defesa do património cultural e na divulgação da cultura portuguesa no mundo.

Nestes Roteiros há um cruzamento entre os caminhos de Fátima e os de Santiago, sobretudo no ‘Caminho do Norte’.

É verdade.

De que forma é que estas duas realidades se podem potenciar?

Nós aprendemos muito com os caminhos de Santiago, até porque o Centro Nacional de Cultura foi, logo no início, membro do Comité Científico, e conseguimos aprender com aquele desenvolvimento do caminho, na sua fase moderna, porque sempre foi um caminho histórico.

O ‘Caminho de Santiago’ tem regras de percurso, que nós não temos, porque Fátima começa com o automóvel e, portanto, o nosso dever é tentar afastar o mais possível das grandes vias de circulação e criar itinerários alternativos.

No meio da natureza, sobretudo?

No meio da natureza, das pequenas aldeias, conhecendo o país, a realidade, tendo de facto um ambiente para peregrinar, que é uma relação consigo próprio, com o mundo que o rodeia, e isso tem de ser com condições que nós criamos. E, de facto, o ‘Caminho de Santiago’ tem essas características e, sempre que podemos, fazemos coincidir os itinerários: no caso do ‘Caminho do Norte’ bastante, uma parte do ‘Caminho do Tejo’ também, e será assim em grande parte dos ‘Caminhos do Sul’, que vierem a ser identificados, já aproveitando esta experiência.

Há muitos peregrinos estrangeiros que nos contactam. Nós fomos agora para o italiano, por exemplo, porque – para além do inglês, que é uma língua universal, e do espanhol, que é uma língua vizinha, e tem essa relação com estes itinerários que se aproximam – percebemos que há muitos italianos que estão habituados a vir fazer o ‘Caminho de Santiago’ e outras vias, antigos caminhos, como a Via Francígena, que atravessa toda a Itália e vem das ilhas britânicas, e tem ramificações em vários contextos. Há também uma Via franciscana na Itália, portanto há muito essa tradição e há um interesse enorme em fazer este percurso.

Há um interesse crescente por parte de estrangeiros pelos ‘Caminhos de Fátima’?

Estrangeiros, peregrinos que querem fazer o caminho a pé. Isso é muito interessante: querem fazê-lo todo ou só uma parte. Com esta informação podem fazer as suas escolhas, se não conseguirem fazer as 17 jornadas do ‘Caminho do Norte’ podem fazer cinco ou seis, e no ano seguinte fazer mais. Há experiências muito interessantes que nos chegam e esta era uma resposta que fazia falta.

Quem fizer os ‘Caminhos’, seguindo os Roteiros, fica a conhecer muito da História do país?

É, praticamente. Por exemplo, o ‘Caminho do Norte’ é uma grande parte que se fica a conhecer do território português e da História. Porque os caminhos, em si mesmo, são temáticos. Procurámos concebê-los como verdadeiros itinerários culturais: têm um conceito, têm um tema; depois têm jornadas, que são os quilómetros aconselháveis para percorrer um dia, de acordo com as condições de altitude, de dificuldade, etc. Todas as jornadas terem um tema, leva a conhecer a própria realidade do país, não são apenas orientações práticas.

O ‘Caminho do Tejo’ chama-se assim porque começa no estuário do Tejo, mas todo ele, até Fátima, está relacionado com esta grande via de comunicação que faz parte da memória, da geografia e da história do país. De Santarém até à Serra d’Aire é exatamente aquele percurso que fazia a ligação, desde épocas ancestrais, entre o Tejo e o Litoral, há aí essa relação.

O ‘Caminho da Nazaré’ também não nos pareceu que pudesse ter outro título, porque a Nazaré era o grande santuário mariano da zona centro de Portugal antes de Fátima, e tem a particularidade de ser um finisterra, de ser antigo, e também de fazer um percurso por algumas outras Igrejas e santuários marianos.

Cada um destes dias de caminhada também tem um tema, uma referência orientadora. No Tejo, o primeiro é o estuário, no segundo dia os esteiros e valadas, portanto, o percurso em que se vai conhecendo a margem do Tejo e passando os esteiros. Depois, no coração da lezíria. No interior é à sombra das oliveiras, a paisagem começa a mudar antes de entrar nas Serras d’Aire e Candeeiros, sobretudo na Serra d’Aire, onde se enquadra Fátima.

Na Nazaré passa-se pelos antigos coutos de Alcobaça, as antigas terras de Cister, e a passagem para a Serra d’Aire é aqui marcante. O do Norte, que são 17 jornadas, tem temas relacionados com a História, com o território, com a memória, por terras do Alto Minho, para começar, as igrejas e solares do verde Lima. E vai tendo vários títulos que correspondem à identidade daquele troço que se percorre e que se aconselha a conhecer.

Começamos, sempre que possível, junto de um lugar emblemático, e terminamos num espaço importante, próximo de uma igreja, porque sendo um itinerário cultural e religioso valorizamos essa coincidência. Não é só para ir a um sítio agradável e funcional, tem de ser também próximo daquilo que o peregrino faz no seu percurso, ou do que o turista quer conhecer.