FC Porto treina sem 15 internacionais e três lesionados

O FC Porto realizou mais uma sessão de treinos muito desfalcada, esta sexta-feira, de preparação para o jogo com o Coimbrões, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Uma sessão, orientada por Sérgio Conceição, sem 15 internacionais e com vários jogadores dos escalões de formação e equipa B. Destaque para nova chamada do filho treinador, Francisco Conceição.

Da equipa B, participaram os defesas Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Nahuel Ferraresi e Luís Mata, o médio Mor Ndiaye e os avançados Madi Queta, Ángel Torres e Marius. Dos sub-19, além de Conceição, foram integrados o guarda-redes Tiago Estêvão, o defesa Formose Mendy, o médio Bernardo Folha e o avançado Gonçalo Borges.

Sérgio Oliveira mantém treino integrado condicionado e está perto do regresso. Romário Baró tem a recuperação mais atrasada. Limitou-se a tratamento e treino condicionado. Marega fez treino condicionado.

Jesús Corona está na seleção do México, mas falha o jogo da próxima madrugada, com as Bermudas, uma vez que está lesionado. Uma lesão confirmada pelo selecionador mexicano, Tata Martino.