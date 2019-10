​Marcelo esclarece estado de saúde. "Não há nenhuma situação crítica ou grave"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, rejeitou esta sexta-feira haver "alguma situação crítica ou grave" com o seu estado de saúde, depois de ter feito depender uma recandidatura ao cargo de exames médicos que fará em breve.

"Não há nenhuma situação crítica ou grave, senão eu teria dito porque é de interesse público", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa aos jornalistas portugueses, em Atenas, cidade à qual se deslocou para participar no 15.º encontro informal do Grupo de Arraiolos com homólogos da União Europeia.

Um dia após ter sido divulgado que o chefe de Estado português será submetido dentro de três ou seis semanas a um cateterismo por prevenção, Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que "o estado de saúde de um Presidente, tal como a sua situação económica e financeira, é de interesse público".

Ainda que tenha garantido sentir-se "otimamente" e que não vai mudar a agenda prevista, o Presidente da República concluiu que é "melhor prevenir do que remediar".