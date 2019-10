Nova casa da Ajuda de Berço já tem a primeira pedra, mas falta um milhão de euros para a conclusão

Oito anos e muitas contrariedades depois de apresentado o projeto, foi esta sexta-feira finalmente lançada a primeira pedra da nova casa da Ajuda de Berço. Será a terceira desta associação de solidariedade e está a ser construída na freguesia de Benfica, em Lisboa. Deverá estar pronta na primavera de 2021.

A obra arrancou num terreno cedido pela Câmara de Lisboa e, para já, com apenas um milhão de euros, metade do orçamento total. A Ajuda de Berço acredita que irá conseguir o dinheiro que falta através da boa vontade de todos quantos apoiam a sua causa.

“Vai acolher as crianças que vão transitar da casa da Avenida de Ceuta e vamos abrir mais uma valência para 15 bebés e crianças, que tenham doença crónica ou estejam em situação de abandono, até atingirem a maioridade. Isso desde que as doenças sejam impeditivas deles se integrarem na família biológica ou de adoção. O grande desafio é ficar com crianças que não têm possibilidade de ter um projeto de vida”, afirmou à Renascença Sandra Anastácio, presidente da Ajuda de Berço.