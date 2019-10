Fim de semana com chuva e descida acentuada da temperatura

As temperaturas de outono vão chegar a Portugal continental a partir de domingo, dia em que se prevê uma descida da máxima de 3 a 6 graus Celsius e chuva, disse à Lusa o meteorologista Ricardo Tavares.

Para hoje, ainda está previsto céu pouco nublado ou limpo, vento moderado e temperaturas que em alguns locais ainda vão rondar os 30 graus, disse o especialista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

“Para amanhã [sábado] já vamos ter uma alteração significativa. Está previsto céu muito nublado com possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoadas, em especial nas regiões Centro e Sul durante a tarde, e uma ligeira descida das temperaturas”, disse.

No domingo, segundo Ricardo Tavares, as temperaturas, em especial a máxima vão sofrer uma descida significativa.

“Devido à passagem de uma superfície frontal fria, no domingo vamos ter chuva e uma descida da temperatura de 3 a 6 graus. Na segunda-feira vamos ter uma nova descida de 2 a 4 graus. Na soma dos dois dias e em alguns casos a descida poderá chegar aos 10/12 graus, mas na generalidade do território será de 6/7 graus”, indicou.

Segundo o meteorologista, na segunda-feira a precipitação vai estender-se a todo o território do continente.

O IPMA prevê para hoje nas regiões do norte e centro céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade até meio da manhã no litoral, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira.

A partir da tarde, prevê-se um aumento gradual de nebulosidade.

A previsão aponta também para vento fraco, soprando por vezes moderado do quadrante sul nas terras altas, em especial a partir do final da tarde.

Está ainda prevista neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais do litoral, pequena subida da temperatura mínima e pequena subida da máxima no interior da região Norte.

No sul prevê-se céu pouco nublado, aumentando gradualmente de nebulosidade a partir do início da manhã e vento fraco, soprando moderado de leste/sueste no Algarve até meio da tarde.

Nas terras altas, o vento será fraco a moderado do quadrante sul, soprando por vezes forte no Algarve até final da manhã.

Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura mínima e pequena descida da máxima no interior e no Algarve.

As temperaturas mínimas no continente vão variar entre os 9 graus (em Bragança) e os 19 (em Portalegre e Faro) e as máximas entre os 22 (em Viana do Castelo, Porto e Aveiro) e os 31 (em Santarém).