Quantas vezes ri por dia?

O André Rodrigues já uma vez aqui lhe disse que as mulheres riem mais 126% das vezes do que os homens. E se estão em conversa umas com as outras, mais ainda!

Mas olhe ao seu redor. Conte as pessoas que vê a rir ou simplesmente sorrir (mesmo só com os olhos).

Sabia que, quando ri, ativa mais de 400 músculos? Só na zona da cara, se rir e conversar ao mesmo tempo, movimenta 84 músculos.

Mas o número de músculos ativados depende das caretas que faz quando rir. Por exemplo, se fizer um sorriso largo, poderá usar o zigomático maior. E aqui já são dois. São os responsáveis pela expressão facial de alegria. É bom que os tonifique.

Para um sorriso largo, vai ainda precisar dos levantadores do lábio superior e do ângulo da boca.

Dependendo, mais uma vez, do tipo de sorriso, da gama de músculos utilizados poderão fazer parte o Platisma (um músculo que ocupa grande parte do pescoço) e o Risório – um pequeno músculo que fica nas partes laterais do canto da boca.

Tanta ginástica só pode fazer bem à saúde!

Mais benefícios de rir: fortalece o coração, dilata os vasos sanguíneos, melhora a respiração, trabalha os abdominais, desanuvia o ambiente (em caso de necessidade), alivia a dor, melhora a criatividade e té diminui a pressão arterial.

Conhece o ditado tristezas não pagam dívidas? Sorria! Mesmo não estando a ser filmado.