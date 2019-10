Três pessoas esfaqueadas num centro comercial de Manchester

Na rede social Twitter, a polícia de Manchester adianta que deteve um homem com cerca de 40 anos suspeito de estar relacionado com o incidente. Os cinco feridos foram transportados para o hospital, acrescenta.

As vítimas de arma branca foram duas mulheres - uma delas com 19 anos -, que estão no hospital e em estado estável, enquanto um homem com cerca de 50 anos também está a ser assistido devido aos golpes sofridos.

De acordo com uma testemunha, citada pela BBC, um homem foi visto "a correr com uma faca e a atacar várias pessoas".