​Toyota Corolla 1.8 Hybrid Exclusive: A aposta verde

O Toyota Corolla Hatchback 1.8 Hybrid Exclusive, é uma das três apostas do construtor nipónico, ao Troféu Carro do Ano 2020 - Essilor/Volante de Cristal. E concorre na categoria de veículo ecológico.

A frente não é lisa, com um friso que descai no para-choques, conferindo-lhe alguma agressividade, rodeando um favo que toma o lugar da grelha.

Com o passar dos anos, a Toyota abandona o ar "aborrecido" de outros tempos. O Corolla não é exceção. Na dianteira, os faróis apresentam-se como duas lâminas que convergem para o símbolo da marca situada pouco abaixo da linha do capô.

Sóbrio, com materiais de qualidade. Os bancos da frente têm um design desportivo e são muito confortáveis, com total apoio para o corpo quer do condutor, quer do passageiro.



Os painéis que revestem as portas da frente são de material aborrachado. Pena é que a mesma solução não se aplique ao revestimento das portas traseiras que apresentam um plástico mais duro.

E já que estamos no banco de trás, podemos dizer que é largo o suficiente para acolher dois adultos e uma criança, mas não tem espaço de sobra. Tem, contudo, espaço para passageiros com mais de 1,75 de altura, mas quem vai junto às portas pode sentir-se incomodado nas curvas com a proximidade da pega e da cabeça.

À frente, não há quaisquer reparos: O tablier tem um ar de qualidade superior com um revestimento aborrachado e pespontado. O ar-condicionado é bi-zona, a caixa automática fácil de manusear, o quadrante digital com todas as informações necessárias e de fácil leitura, complementado com um display ao centro do tablier, bastante completo.

A bagageira tem 361 litros, capacidade que pode ser substancialmente ampliada com o rebatimento dos bancos.

Motor