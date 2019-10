Djokovic perde em Xangai e devolve a coroa a Nadal

Novak Djokovic foi eliminado nos quartos de final do Masters de Xangai, esta sexta-feira, e perdeu a liderança do "ranking" ATP de ténis.

O sérvio, ainda número um´mundial (a fatídica atualização está marcada para o dia 4 de novembro), caiu perante o grego Stefanos Tsitsipas, número sete da hierarquia, em três sets, pelos parciais de 3-6, 7-5 e 6-4.

Com isto, o espanhol Rafael Nadal, até agora número dois, que nem participa no torneio chinês, por lesão, ascende à liderança do "ranking".

Tsitsipas vai, agora, defrontar o russo Daniil Medvedev, número quatro mundial, nas meias-finais do Masters de Xangai, que fez outra vítima de primeira linha: Roger Federer também caiu nos quartos de final.

O tenista suíço, que completa o pódio dos melhores do mundo, foi derrotado pelo alemão Alexander Zverev, sexto classificado do "ranking" ATP, esta sexta-feira, em três sets, pelos parciais de 6-3, 6(7)-7 e 6-3.