PS não "partilha prioridades" do BE, mas "geringonça não morreu"

O Partido Socialista não assinou um acordo escrito com o Bloco de Esquerda (BE) devido às divergência sobre a lei laboral, mas a "geringonça não morreu, garantiu esta sexta-feira o dirigente socialista Duarte Cordeiro.

Antes da reunião da comissão política nacional do partido, na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro indigitado, António Costa, contactou a líder do BE, Catarina Martins, "informando que o PS não partilhava das prioridades propostas pelo BE".

Para assinarem um acordo os bloquistas apresentaram "um conjunto de pressupostos prévios, com especial destaque nas matérias de legislação laboral, sem um acordo nessas matérias não havia um entendimento escrito", adiantou Duarte Cordeiro.



Um dia depois da reunião da quarta-feira, Costa disse a Catarina que, em alternativa ao acordo escrito para formalizar uma nova "geringonça", "pretendia seguir a outra hipótese de trabalho que tinha colocada em si da mesa, no fundo, em tudo idêntica ao método de trabalho seguido nos últimos quatro anos: concertação e trabalho prévio antes do Orçamento do Estado e de todos os outros documentos estruturantes", adiantou Duarte Cordeiro, numa declaração na sede do PS.