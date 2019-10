PS anuncia que vai governar sem acordos escritos com a esquerda

O Partido Socialista anuncia que não vai haver acordo escrito com a esquerda de apoio ao novo Governo. A confirmação sai da reunião da comissão política desta quinta-feira à noite, no Largo do Rato, em Lisboa.

No entanto, o Partido Socialista não vai assinar nenhum acordo escrito, ao contrário do que aconteceu, em 2015, com BE, PCP e Verdes, aquando da formação da chamada "geringonça".

"Resultou ainda dos contactos que, à semelhança da legislatura agora finda, será prosseguida uma metodologia idêntica de apreciação prévia das propostas de orçamentos do estado e de outras relevantes para a estabilidade governativa", adianta a comissão política do PS.



O resultado das eleições legislativas "reforçou" o PS na Assembleia da República e demonstrou "o apoio à continuidade da solução governativa que, durante quatro anos, garantiu mais crescimento, melhor emprego e maior igualdade, sempre com contas certas".

"Os portugueses podem contar com o Partido Socialista para assegurar uma política de melhoria das condições de vida em linha com os compromissos assumidos no seu programa eleitoral que dê continuidade às políticas que conduziram a significativos avanços e melhorias na vida dos portugueses", conclui a comissão política.