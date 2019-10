Varandas com vista para a contestação

A atribulada assembleia geral do Sporting, de ontem à noite, pinta de verde escuro as manchetes dos jornais desportivos desta sexta-feira.

"Varandas à justa", titula o "Record". O jornal "A Bola" só acrescenta uma palavra: "Varandas passa à justa". As contas do Sporting foram aprovadas com 52,95% dos votos, mas houve mais sócios a votar contra (55,92%) do que a favor (44,08%). "Varandas arrasado", clama "O Jogo".

Quanto ao Benfica, o Manchester United tenta Rúben Dias. Chiquinho estará apto antes do final do ano. Jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal será na Cova da Piedade. Zivkovic continua a perder espaço.

Nakajima e Zé Luís aceleram nas seleções, para o FC Porto ver. Dragões apresentam quase 10 milhões de euros de lucro, nas contas da época passada, mas são precisos 65 milhões de mais-valias até julho.

A seleção nacional entra em campo às 19h45, frente ao Luxemburgo, em Alvalade. Cristiano Ronaldo pode aproximar-se do recorde do iraniano Ali Daei, num jogo em que está em causa o estatuto de Portugal.