Jogo-treino entre Rio Ave e Famalicão termina com empate e oito golos

Famalicão e Rio Ave empataram, esta sexta-feira, por 4-4, num jogo-treino realizado no Estádio Municipal de Famalicão.

Anderson, Guga, Walterson e Toni Martínez apontaram os golos da equipa que lidera o campeonato, enquanto que os tentos do Rio Ave foram marcados por Nuno Santos, Carlos Mané, Ronan e Matheus Reis.

As duas equipas entram em campo para a Taça de Portugal frente a equipa do Campeonato de Portugal: o Famalicão visita o terreno do Lusitânia Lourosa, enquanto que o Rio Ave vai até Coimbra, medir forças com o Condeixa.