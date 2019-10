William Carvalho diagnosticado com uma hérnia discal

O departamento médico do Bétis diagnosticou William Carvalho com uma hérnia de disco (ou hérnia discal).

O médio foi dispensado, na quarta-feira, dos trabalhos da seleção nacional, que preparava os jogos com Luxemburgo e Ucrânia, de qualificação para o Euro 2020, e substituído por André Gomes, do Everton. William queixava-se de moléstias na zona lombar e, quanto chegou a Sevilha, foi reavaliado e diagnosticado com uma hérnia discal.

O Bétis esclarece, em comunicado, que a avaliação da lesão "continua pendente de uma avaliação por parte do especialista correspondente".

William tem outro problema físico, uma lesão no músculo solear direito, que se situa na barriga da perna em questão. Contudo, a esse respeito, o médio-defensivo, de 27 anos, está a evoluir "favoravelmente".