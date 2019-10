Rafael Leão na lista de alvos do Barcelona

Rafael Leão pertence a uma lista de jovens avançados que interessam ao Barcelona, para a sucessão de Suárez, segundo o jornal espanhol "As".

O avançado português, de 20 anos, do AC Milan, é seguido pelos catalães desde a época passada, em que impressionou ao serviço dos franceses do Lille. Esta temporada, rumou a Itália, por 23 milhões de euros, e tem um golo e uma assistência em cinco jogos da Serie A.

Além de Leão, entram na lista: o argentino Lautaro Martínez, de 22 anos, do Inter de Milão, que se perfila como favorito; Donyall Malen, holandês do PSV, de 20 anos, que também é seguido pelo Real Madrid; e Victor Osimhen, nigeriano de 20 anos, que rendeu o português no Lille.

A sucessão de Suárez está a ser tratado porque o ponta-de-lança uruguaio termina contrato em junho de 2021 e já leva 32 anos.

Até agora, o Barcelona ainda não conseguiu arranjar alguém à altura. O "retrato robô" do herdeiro de Suárez é um avançado com idade entre os 20 e os 26 anos e por quem não se peçam valores proibitivos.