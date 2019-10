Jorge Jesus ganha, aumenta liderança e declara: "Penso que vou deixar um legado"

Jorge Jesus tornou-se o treinador estrangeiro com mais jornadas na liderança do Brasileirão, na madrugada desta sexta-feira, quando o Flamengo, que orienta, recebeu e bateu o Atlético Mineiro, por 3-1.

Arão colocou o Mengão na frente, aos 37 minutos, mas Nathan empatou. Contudo, 10 minutos depois, Vinícius devolveu a vantagem ao Flamengo, com Reinier a confirmar a vitória 15 minutos mais tarde.

Após o jogo, em conferência de imprensa, Jesus elogiou o "excelente jogo, com muita qualidade técnica e tática" da sua equipa e assumiu estar "orgulhoso de olhar para uma equipa que em três meses parece que já trabalha [consigo] há três anos". O treinador português espera deixar um legado no Flamengo e no futebol brasileiro, contudo, sabe que só conseguirá caso ganhe troféus.

"Eu penso que vou deixar um legado, não só no flamengo, como no futebol brasileiro. A forma de jogar do Flamengo é completamente diferente de todas as equipas do Brasil. Não sei se é pior, se é melhor. É a minha e, se ganharmos alguma coisa, pode ficar um legado. Como é óbvio, só deixa raízes quem ganha. Mas também sabemos que, no Flamengo, vamos deixar muitas coisas novas que trouxemos. Não são coisas novas da Europa, são coisas minhas e da minha equipa técnica. Na Europa, também há muita coisa que nós lançámos e, hoje, muitos treinadores arrastam as nossas ideias", declarou.

De qualquer forma, Jorge Jesus salientou que o que importa é o clube e não as individualidades: "Vamos continuar a olhar para o Flamengo como um todo, não pelo mister, não pelo jogador A ou o jogador B, mas sim por aquilo que é mais importante, que é o Flamengo."

Com este triunfo, o Flamengo aumentou para oito o número de pontos de vantagem, na liderança do campeonato brasileiro. Jorge Jesus leva nove jornadas consecutivas na frente, um recorde entre os estrangeiros.