A passagem do tufão "Hagibis" no Japão obrigou, esta sexta-feira, ao cancelamento dos treinos livres e a prova de qualificação para o Grande Prémio de Fórmula, no circuito de Suzuka.

O "Hagibis", segundo os meteorologistas, é considerado um dos mais fortes do ano, estando previstos ventos acima dos 180 quilómetros por hora e rajadas que podem atingir os 252.