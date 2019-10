EUA e China anunciam "cessar-fogo" na guerra comercial

Os Estados Unidos e a China alcançaram um acordo parcial para acabar com a guerra comercial entre os dois países, iniciada há 15 meses.



Washington vai suspender o aumento de taxas sobre produtos chineses, no valor de 250 mil milhões de dólares, adianta a agência Associated Press. A subida das tarifas sobre as importações chineses, entre 25% e 30%, deveria entrar em vigor na próxima terça-feira.

Em contrapartida, Pequim vai comprar produtos agrícolas norte-americanos num valor entre 40 a 50 mil milhões de dólares.

Numa primeira reacção, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que os Estados Unidos “alcançaram um acordo substancial de fase 1 com a China”.

Os dois lados estão muito perto de terminar a guerra comercial iniciada há 15 meses e dentro de cinco meses deverá haver um acordo escrito, afirmou Trump após uma conversa com o vice-presidente chinês, Liu He.

O secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, fala num “acordo fundamental sobre temas importantes, mas ainda há trabalho a fazer”.

Para resolver em futuras rondas negociais ficam temas mais sensíveis, como as alegações de Trump de que a China obriga outros países a entregar segredos em troca de acesso ao mercado chinês.