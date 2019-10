Selecionador do Luxemburgo admite superioridade portuguesa

Luc Holtz, selecionador do Luxemburgo, admite que Portugal tem uma seleção superior e admite justiça na derrota por 3-0, em Alvalade, em jogo a contar para o apuramento para o Europeu 2020.

"Estou desiludido com o resultado, porque não queria perder, mas é muito difícil defender contra Portugal. É claro que esta noite a melhor equipa venceu o jogo. Em determinados momentos sentimos grandes dificuldades para defender, concedemos a posse de bola demasiado cedo. Diante de um adversário como Portugal, é difícil fazer melhor nos 90 minutos de jogo. Percebe-se a diferença de posicionamento de Cristiano Ronaldo ou João Félix e os meus jogadores", disse, em conferência de imprensa.

O selecionador fez ainda antevisão do jogo de segunda feira entre Portugal e Ucrânia, que pode decidir o desfecho da liderança do grupo: "Penso que Portugal é superior. Analisando a qualidade individual dos jogadores, a seleção portuguesa é superior".

Apesar de reconhecer superioridade lusa, Luc Holtz garante que não foi surpreendido pela estratégia e deixou um elogio a Fernando Santos.

"Não fui surpreendido com as escolhas, nem com a estrutura tática. A seleção portuguesa é das melhores que defrontei até hoje. Há mérito na qualidade individual da equipa, mas também um excelente trabalho que é feito pelo selecionador", remata.