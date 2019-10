Moutinho e Semedo satisfeitos com a exibição frente ao Luxemburgo

João Moutinho e Nélson Semedo, jogadores titulares na partida frente ao Luxemburgo, de qualificação para o Europeu 2020, mostraram-se satisfeitos pela exibição da seleção, que venceu, em Alvalade, por 3-0.

"Fizemos um bom jogo. Controlamos as oportunidades e conseguimos o resultado que era pretendido. Vamos para a Ucrânia com confiança", diz o médio, ideia sublinhada pelo lateral: "Ganhámos bem. Foi um bom jogo em que dominámos por completo. Agora é pensar e trabalhar para a Ucrânia", em declarações à RTP.

O médio do Wolverhampton regressou à equipa titular esta noite e destaca a importância de todos os jogadores do plantel: "Todos trabalham para estar no 11 e ajudam como o mister entende. Às vezes lá dentro, outras no banco. o que importa é ajudar".

Nélson Semedo concorda com Fernandes Santos e reconhece que a equipa baixou o nível durante a primeira parte.

"Baixamos o ritmo, depois de 20 minutos muito bons, com grande dinâmica. Depois do primeiro golo, eles subiram o ritmo, mas foi um grande jogo na mesma", remata.

Portugal joga novamente na segunda-feira, no terreno da Ucrânia, um jogo importante para o desfecho do grupo de qualificação para o Europeu 2020.