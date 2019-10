Luxemburgo não vai entrar em Alvalade "para perder por poucos"

Luís da Costa Duarte, um português que exerce funções na Federação Luxemburguesa de Futebol, avisa que esta seleção do Luxemburgo já não é uma equipa de sofrer grandes goleadas, bem pelo contrário.

Em entrevista a Bola Branca, o match manager da seleção e responsável pelos calendários dos campeonatos e taças luxemburgueses, explica o porquê de, agora, o Luxemburgo ser uma equipa de maior qualidade:

"O Luxemburgo foi sempre uma equipa que entrava em campo para perder por poucos, como se costuma dizer. Agora que abriu o centro de formação no Luxemburgo, vê-se a evolução. Os rapazes que estavam na escola de futebol estão agora a jogar na seleção A. Essa é a maior razão a evolução. O futebol, no Luxemburgo, é o desporto favorito. Para uma população de 600 mil habitantes, temos 40 mil licenças no futebol."



Luís da Costa Duarte reconhece que também as equipas do Luxemburgo têm evoluído no panorama do futebol europeu. "Temos o exemplo do Dudelange, que no ano passado já entrou na fase de grupos da Liga Europa. Este ano também e já ganhou o primeiro jogo, com o APOEL. Vê-se aí uma evolução no campo internacional", assinala.

O melhor jogador do mundo e um coração dividido



Na seleção do Luxemburgo, não há nomes sonantes no futebol, ao contrário da seleção portuguesa, em que se destaca o nome de um certo avançado da Juventus. No entanto, Luís da Costa Duarte adverte que "Portugal já não é só Cristiano Ronaldo e tem muitos grandes jogadores".



"Não é só ter cuidado com o Cristiano Ronaldo. Estamos a falar de um João Félix, que fez agora uma transferência por um montante enorme para o Atlético de Madrid. É só um exemplo, podíamos agora estar meia hora a falar disso. Mas os nossos jogadores estão cada vez mais profissionais, estão a jogar no estrangeiro, estão mais experientes, m. Mas claro, jogar contra um Cristiano Ronaldo é sempre uma coisa fora de norma, estamos a falar do melhor jogador do mundo", ressalva.



Finalmente, a dúvida entre o coração e a razão. Luís da Costa Duarte é português, mas é no Luxemburgo que faz vida. O embate entre as duas seleções deixa-o dividido:

"Uma pessoa não sabe por quem tem de torcer. O país que me deu tudo é o Luxemburgo. Já tivemos jogos contra Portugal, agora já é a segunda vez, por isso estou mais habituado. Mas claro que é complicado."