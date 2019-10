Jogadores satisfeitos com a exibição frente ao Luxemburgo

João Moutinho e Nélson Semedo, jogadores titulares na partida frente ao Luxemburgo, de qualificação para o Europeu 2020, mostraram-se satisfeitos pela exibição da seleção, que venceu, em Alvalade, por 3-0.

"Fizemos um bom jogo. Controlamos as oportunidades e conseguimos o resultado que era pretendido. Vamos para a Ucrânia com confiança", diz o médio, ideia sublinhada pelo lateral: "Ganhámos bem. Foi um bom jogo em que dominámos por completo. Agora é pensar e trabalhar para a Ucrânia", em declarações à RTP.

O médio do Wolverhampton regressou à equipa titular esta noite e destaca a importância de todos os jogadores do plantel: "Todos trabalham para estar no 11 e ajudam como o mister entende. Às vezes lá dentro, outras no banco. o que importa é ajudar".

Nélson Semedo concorda com Fernandes Santos e reconhece que a equipa baixou o nível durante a primeira parte.

"Baixamos o ritmo, depois de 20 minutos muito bons, com grande dinâmica. Depois do primeiro golo, eles subiram o ritmo, mas foi um grande jogo na mesma", remata.

O avançado Gonçalo Guedes elogia “o grande trabalho que a equipa fez. Fizemos três golos podíamos ter feito mais”. O jogador do Valência mostra-se feliz e reafirma que é “um grupo com grandes jogadores. Estamos todos prontos a ajudar ao máximo”.

Guedes garante que agora “é continuar a dar o máximo” até porque segunda-feira há um “jogo difícil na Ucrânia e queremos entrar no jogo para ganhar”.

Também na zona mista do estádio de Alvalade, Bruno Fernandes lembra que a seleção do Luxemburgo “tem qualidade” e não era possível “pressionar sempre alto, mas no geral dos 90 minutos estivemos bem”.

O médio dos leões reforça que “a vitória é merecida e três golos são suficientes”.

Olhando já para o jogo de segunda-feira, Bruno Fernandes diz que “na Ucrânia queremos ganhar”.

Portugal joga novamente na segunda-feira, no terreno da Ucrânia, um jogo importante para o desfecho do grupo de qualificação para o Europeu 2020.