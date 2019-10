João Coimbra destaca Leandro Barreiro, Olivier Thill e Gerson Rodrigues no Luxemburgo

João Coimbra, que atua na liga luxemburguesa, assume que Portugal é favorito frente ao Luxemburgo, no entanto, destaca três jogadores da seleção adversária que personalizam um aviso: a equipa das quinas não pode esperar facilidades, no jogo de qualificação para o Euro 2020.



"O Leandro Barreiro, do Mainz, é um médio de grande qualidade. O Olivier Thill, do UFA, é titular no clube russo. O Gerson atua no Dínamo Kiev. Isso diz muito da qualidade dos jogadores e da evolução do futebol luxemburguês. Na convocatória do selecionador [Luc Holtz], só estão quatro jogadores que jogam no Luxemburgo, o que não costumava acontecer", sublinha, em entrevista a Bola Branca.



Estes três jogadores, sustenta, são exemplo de que esta seleção do Luxemburgo não facilitará o jogo a Portugal: "Já não há jogos fáceis. A seleção do Luxemburgo tem evoluído muito nos últimos anos, tem jogadores que atuam em bons campeonatos europeus e já têm quatro pontos no grupo, o que nunca tinham conseguido alcançar. Portugal é claramente favorito mas não terá um jogo fácil."

Apesar da evolução da seleção do Luxemburgo, João Coimbra acredita que Fernando Santos e os jogadores portugueses estão precavidos para o que podem encontrar, sugerindo que a equipa das quinas tente fazer um golo "o mais cedo possível".



João Coimbra tem contrato de mais um ano e meio com o Mondorf-les-Bains, do Luxemburgo. “Aos 33 anos, estou bem aqui. Já fui escolhido duas vezes para o onze da semana, mas não sei se vou continuar aqui, logo se vê”, conclui.