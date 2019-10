Fernando Santos admite. "Até eu comecei a pensar no jogo da Ucrânia"

Fernando Santos admite algum relaxamento no final da partida, na vitória por 3-0 contra o Luxemburgo, nas suas opções, também refletido nos jogadores na reta final da partida.

"Depois do segundo, os jogadores desceram um pouco, já com a cabeça na Ucrânia. Até eu comecei a pensar nesse jogo, pelas opções que tomei, para descansar alguns jogadores, o que não é nada comum da minha parte", disse, em declarações à "Sport TV".

Apesar de considerar uma boa exibição, o selecionador destaca uma segunda metade da primeira parte num nível inferior ao habitual.

"Muito bem nos primeiros 25 minutos, com muita dinâmica, criámos muitas situações. Depois tiramos profundade e eles ficaram mais cómodos, saíram a jogar e obrigaram-nos a correr mais. Poderíamos ter feito melhor aí", disse.

Portugal mede forças com o líder do grupo, a Ucrânia, na segunda-feira, um jogo que decidirá as possibilidades da seleção nacional terminar o grupo de qualificação para o Europeu 2020 na primeira posição. "São duas equipas que têm possibilidade de ficar em primeiro, vai ser mesmo uma final. Agora é já a pensar na Ucrânia, é um jogo fundamental, como foi este".