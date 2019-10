Benfica

Grimaldo a extremo esquerdo é uma "boa opção" para Pacheco

10 out, 2019 - 23:00 • João Paulo Ribeiro

Antigo jogador do Benfica analisa as possíveis alterações na equipa de Bruno Lage para o jogo da Taça de Portugal, diante do Cova da Piedade, no próximo dia 18 de outubro.