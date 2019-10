​Um referendo à eutanásia: a imprudência prudente no cenário da "geringonça 2.0"

Tal como muitos previam o cenário da legalização da eutanásia em Portugal é, desde domingo, quase inevitável.



Se o processo decorrer como em 2018 e, tendo em consideração o artigo publicado pelo DN sobre a forma como a nova composição do parlamento influenciará a aprovação, a lei será, por certo, aprovada.

Resumidamente, temos do PS 106 deputados, mais 20 do que a legislatura anterior, que, tal como em 2018 se antecipa que sejam maioritariamente a favor da legalização da eutanásia.

Neste cenário basta o BE, que mantém o mesmo número de deputados, para viabilizar a aprovação. Com a liberdade de votos decretada no PSD, onde alguns deputados poderão, tal como o líder do partido, ser favoráveis à eutanásia e com os votos do PAN, Iniciativa Liberal e Livre esta situação é praticamente incontornável. Além disso, os resultados da CDU e do CDS fazem com que sejam perdidos 18 votos contra a aprovação da proposta de lei.

Assim, mobilizar uma estratégia tem que ser uma prioridade para ontem. Eu, que sempre considerei o referendo como indesejável, face à confusão que persiste a nível das terminologias (usadas tantas vezes de forma errada) e, de situações que, de todo não correspondem ao que se pretende aprovar nesta legislatura penso, hoje, que esta alternativa é a nossa última hipótese.