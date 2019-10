Évora expõe obra de Luis Costillo, o espanhol que trocou a pintura pelo desenho

Considerado um dos melhores e mais genuínos artistas de Badajoz (Espanha), Luis Costillo, falecido em abril deste ano, vai ter a sua obra exposta em Évora já a partir do próximo sábado, 12 de outubro.

Nesse dia, o Centro de Arte e Cultura (CAC) da Fundação Eugénio de Almeida (FEA) abre as portas à obra do pintor e desenhador gráfico, apresentando à cidade alentejana “Fahrenheit, a consagração de Babel”, numa parceria com o MEIAC - Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporanea.

Trata-se do segundo ciclo expositivo deste ano do CAC, que se prolonga até março de 2020, e que integra mais duas exposições.

Associado ao programa da Mostra Espanha 2019 (iniciativa do Governo espanhol), vai ser possível visitar a mostra “Arquitecturas Pintadas” e ainda conhecer o projeto artístico “Boundless Objects (Objetos sem limites)”.

Em comunicado enviado à Renascença, a FEA explica que o novo ciclo de exposições privilegia “as expressões primordiais da linguagem e manifestação artística” e em que o “desenho” passa a ser, desta vez, “o objeto, o foco e o mote de uma programação”, que aposta fortemente “na internacionalização do seu Centro de Arte e Cultura, através de parcerias institucionais e de colaborações diretas com curadores e artistas estrangeiros”.

O objetivo é “criar mais oportunidades de aproximação do público ao universo da criação artística contemporânea internacional, dando a conhecer o trabalho de alguns dos seus protagonistas”, adianta a Fundação.

“Fahrenheit, a consagração de Babel”

Com curadoria de José Ángel Torres, a exposição de Luis Costillo que agora chega a Évora apresentou-se no Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporaneo (MEIAC), com uma seleção de trabalhos realizados pelo artista desde 2005 até, praticamente, à data do seu falecimento.

Quem visitar o CAC nos próximos meses vai poder observar diversos modelos de obra artística, sendo que o grosso da mostra é composto por uma numerosa série de livros de artista, coleções de trabalhos encadernados, pastas e caixas de várias formas e conteúdo.

A partir de 2005, a pouco e pouco, Costillo foi deixando a pintura, para focar o seu trabalho numa outra forma de arte, a confeção de livros, que o próprio desenhador entendia como forma de se sentir “mais livre”.

Nascido em Rosal de da Frontera (Huelva), Luis Costillo vivia desde há muitos anos em Badajoz, onde desenvolvia o seu trabalho, embora a sua formação também o tivesse levado a percorrer outras regiões e países, como Andaluzia e Madrid ou Itália.

A exposição “Fahrenheit, a consagração de Babel” insere-se no Projeto “Campo Abierto”, uma parceria entre o MEIAC e a FEA. “A cooperação para a promoção e conhecimento do trabalho dos artistas originários das respetivas regiões, bem como o aprofundamento do diálogo e da cooperação transfronteiriços”, é o que se pretende com esta associação.

Boundless Objects (Objetos sem limites)

“O que são os objetos e de que forma ganham existência? Vivos e não-vivos, os objetos nunca são completos, estáveis ou inertes; eles surgem apenas em relações complexas e sempre dentro de contextos específicos”, pode ler-se na apresentação desta segunda exposição deste ciclo.