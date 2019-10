Perdão de dívida ao Sporting é apenas "balão de oxigénio" e não evita possível venda da SAD

A anunciada reestruturação financeira com a banca do Sporting é mesmo um perdão de dívida, esclarece Camilo Lourenço, e não passa de um "balão de oxigénio". O economista sublinha que este alívio das contas não tira o Sporting da falência, nem evita que a solução para o problema em questão possa passar pela venda da própria SAD.

Em entrevista a Bola Branca, Camilo Lourenço começa por explicitar que a reestruturação financeira, conseguida com acordos com Millennium BCP e Novo Banco, "configura mesmo uma espécie de perdão dos bancos ao Sporting" e anuncia que a operação "levanta três questões".

"O que é que o Sporting vai fazer a partir de agora? Porque este perdão não resolve o problema, alivia. Segunda questão, os outros clubes vão perguntar porque é que é este favor ao Sporting e porque é que este favor não é extensível a outros emblemas. E é uma pergunta legítima. Terceiro, quem é que depois paga tudo isto? É um problema que diz respeito à sociedade toda: cada perdão que estes bancos concedem a um clube vai ter de ser pago por alguém. Aliás, já está a ser pago. Com injeções financeiros do Estado, de nós todos, nos bancos", declara.



Sporting "está falido" e pode ter de vender a SAD



Frederico Varandas apresentar-se-á aos sócios, na assembleia geral da noite desta quinta-feira, em Alvalade, "com um conforto que não tinha" antes. Ainda assim, Camilo Lourenço avisa que o perdão da dívida não tira o Sporting da falência e preconiza a venda da SAD leonina:

"Pano de fundo: o Sporting está falido. Ponto final. Com esta situação financeira, o mais urgente para o presidente do Sporting e qualquer um que venha a dirigir SAD e clube é garantir que essa pressão financeira se alivia. Foi exatamente isso que Frederico Varandas conseguiu. Isto não quer dizer que o problema está resolvido, porque a pressão sobre o Sporting continua e o Sporting vai ter de ser muito imaginativo. E quando digo imaginativo, suspeito que vai ter de vender a própria SAD para resolver o problema, porque já não tem muitas formas de fazer isto."

"Bancos não querem esticar demasiado a corda"



Quanto ao lado dos bancos, segundo o economista Camilo Lourenço, estes preferem receber algo, em vez de nada receber.

"Os bancos não querem esticar demasiado a corda, porque sabem que podem perder ainda mais do que vão perder com este perdão de dívidas ao Sporting. Ou seja, é preciso que os sócios questionem Frederico Varandas sobre o que é que vai ser feito daqui para a frente, para evitar que este seja mais um daqueles perdões e mais um daqueles balões de oxigénio de que o Sporting beneficiou nos últimos anos", explica.

A assembleia geral do Sporting está marcada para esta quinta-feira, às 20h00, no Pavilhão João Rocha, no Estádio de Alvalade.