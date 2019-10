Dia de contas no Sporting. Oposição já apareceu

Esta quinta-feira há assembleia geral do Sporting para aprovar o relatório e contas do clube. Perto da entrada do pavilhão João Rocha são visíveis tarjas contra o presidente Frederico Varandas.

No caminho entre o estádio e o pavilhão, alguns adeptos colocaram tarjas com as inscrições “#VarandasOut”, “respeitem o Sporting” e “amadores... não, obrigado!”.

Alguns minutos depois, as tarjas foram retiradas.