Sérgio Conceição chama o filho para treinar com a equipa principal

Sérgio Conceição convocou um total de 14 "reforços" provenientes da equipa B e sub-19 do FC Porto, para compor o grupo de trabalho, face às ausências de um total de 15 internacionais. O técnico aproveitou para testar o próprio filho, Francisco Conceição, de 16 anos.

Para além dos nove jogadores da equipa B já convocados na quarta-feira (Rodrigo Pinheiro, Musa Yahaya, Diego Landis, Nahuel Ferraresi, Luís Mata, Mor Ndiaye, Madi Queta, Ángel Torres e Marius), o técnico do FC Porto chamou mais quatro jogadores da formação sub-19, para além do guarda-redes Tiago Estevão, que já tem incluído as sessões de trabalho: o defesa Formose Mendy, o médio Bernardo Folha e os avançados Gonçalo Borges e Francisco Conceição, o filho.

Ausentes da sessão de trabalho estiveram os 15 jogadores que estão ao serviço das respetivas seleções: Tomás Esteves e Fábio Silva (Portugal sub-19), Diogo Costa e Diogo Leite (Portugal sub-21), Pepe e Danilo (Portugal), Marchesín e Saravia (Argentina), Mbemba (RD Congo), Tecatito Corona (México), Loum (Senegal), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Nakajima (Japão) e Zé Luís (Cabo Verde).



No boletim clínico continuam os mesmos três jogadores. Sérgio Oliveira fez treino integrado condicionado, Romário Baró realizou tratamento e treino condicionado e Marega treinou de forma condicionada.

O FC Porto prepara a deslocação ao Coimbrões, na partida da terceira eliminatória da Taça de Portugal, que decorre no dia 19 de outubro, às 18h45, em Pedroso. O jogo terá relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.