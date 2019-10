FC Porto tem de fazer 65 milhões em vendas até ao final da época

O FC Porto terá de fazer 65 milhões de euros em vendas, até ao final da presente temporada, de modo a cumprir com os regulamentos do Fair Play financeiro da UEFA, conforme foi anunciado, esta quinta-feira, durante a apresentação o Relatório e Contas da SAD.

A eliminação precoce da Liga dos Campeões, na terceira pré-eliminatória, complicou as contas à SAD portista, que contava com os receitas da prova para o orçamento desta época. O rombo financeiro da Champions obriga a fazer as contas por outro lado, pelo que este ano será "tão ou mais exigente" por causa disso, de acordo com o administrador financeiro da SAD do FC Porto, Fernando Gomes.

Ainda assim, o FC Porto "recusa totalmente" as notícias de que estaria obrigado a vender jogadores em janeiro. O prazo para colmatar o falhanço na Liga dos Campeões é, na verdade, 30 de junho de 2020.

"As nossas preocupações não estão em janeiro. Até 30 de juno de 2020 é que temos de ter a situação regularizada. Não há nenhuma pressão para ter de resolver o que quer que seja em janeiro", frisou Fernando Gomes.



[notícia atualizada às 11h36]