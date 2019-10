Turquia exige neutralidade à UE sob pena de "abrir as portas e enviar milhões de refugiados"

O Presidente turco disse esta quinta-feira que a União Europeia não deve criticar Ancara e anunciou que 109 membros das milícias curdas foram abatidos desde o início, quarta-feira, da intervenção militar em território sírio.

Erdogan afirmou que desde que começou a operação militar da Turquia no nordeste da Síria as tropas turcas mataram 109 “terroristas” (combatentes curdo-sírios), e feriram e fizeram prisioneiros “numerosos membros” das Unidades de Proteção do Povo (YPG), a milícia do Curdistão sírio que contou até esta semana com o apoio dos Estados Unidos na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico.

O Presidente da Turquia ameaçou ainda “abrir as portas” e enviar milhares de refugiados para a Europa se Bruxelas criticar a ofensiva militar de Ancara contra as milícias curdas na Síria.