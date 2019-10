Turquia acusa Macron de querer "dividir a Síria"

As declarações de Cavusoglu numa entrevista à CNN Turk, citada pela Reuters, surgem depois de o Governo francês ter criticado a ofensiva lançada ontem por Ancara contra os curdos no nordeste da Síria.

A maioria das potências internacionais, incluindo os aliados ocidentais da Turquia, temem que a incursão turca na vizinha Síria aumente os riscos de os prisioneiros do Estado Islâmico consigam escapar no meio do caos.

A decisão da Turquia de avançar com uma ofensiva aérea e terrestre para lá da sua fronteira sul surgiu depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter anunciado a retirada "para breve" de todas as tropas dos EUA daquela região, onde estão estacionadas com as aliadas Forças Democráticas da Síria, que incluem milícias curdas.

De acordo com várias organizações não-governamentais (ONG) no terreno, em apenas um dia a ofensiva turca no país vizinho já provocou entre 60 mil e 90 mil deslocados.