Nobel da Literatura atribuído a Peter Handke (2019) e Olga Tokarczuk (2018)

Além disso, o agora Prémio Nobel é autor de guiões de filmes como “A Cidade dos Anjos” (que escreveu com Wim Wenders) e “As Asas do Desejo” (do realizador alemão).

Nesta última, o filme que conta com a participação de Nick Cave e do próprio escritor, Peter Handke.

“A Angústia Do Guarda-redes Antes Do Penalty” e “Os Belos Dias de Aranjuez”, o mais recente livro de Handke editado em Portugal, foram as obras escolhidas.

Quanto a Peter Handke, a Academia destaca a “obra influente que, com criatividade linguística, explorou as periferias e a especificidade da experiência humana”.





Polémica adia prémio um ano

O prémio de 2018 foi adiado para este ano, na sequência de uma polémica que envolveu um dos elementos da Academia.



No ano passado, a Academia Sueca decidiu não atribuir o Prémio Nobel da Literatura, devido a uma crise interna, provocada por alegações de abusos sexuais e fugas de informação por parte do marido de uma escritora que integrava a Academia.

O escândalo remonta a novembro de 2017, quando 18 mulheres acusaram o dramaturgo francês Jean-Claude Arnault de abusos e agressões sexuais. Arnault está ligado à academia através do seu clube literário e é marido de Katarina Frosenson.

A Academia cortou todas as ligações com Arnault e pediu uma auditoria independente sobre as suas relações com a instituição. O relatório conclui que o dramaturgo não terá influenciado decisões sobre prémios e subsídios, mas o apoio económico que recebeu terá violado as regras de imparcialidade, uma vez que a sua mulher é também co-proprietária da empresa que geria o clube literário.

O relatório confirma ainda que, por diversas ocasiões, foi violada a confidencialidade sobre o vencedor do Nobel.

Katarina Frostenson acabou por se demitir da Academia, sendo substituída por Tua Forsström, cuja integração será oficializada no dia 20 de dezembro deste ano.

Em 2017, o Nobel da Literatura foi atribuído ao nipo-britânico Kazuo Ishiguro “que, em romances de grande força emocional, descobriu o abismo sob nosso ilusório senso de conexão com o mundo", referiu a Academia.

No ano anterior, foi o cantor Bob Dylan o galardoado, surpreendendo muita gente. A Academia justificou o prémio com o facto de Dylan “ter criado novos modos de expressão poética no quadro da tradição da música americana”.