Hong Kong. Apple retira 'app' que permitia seguir movimentações da polícia

A HKmap.live, uma 'app' que permite aos habitantes de Hong Kong localizar todos os focos de ação policial ou manifestações na cidade em tempo real, através do telemóvel e com base em dados fornecidos pelos utilizadores, foi removida da App Store chinesa.

A ação da gigante tecnológica acontece depois do Governo chinês a acusar de estar a ser permissiva para com as manifestações que ocorrem desde março no território, por alojar a aplicação na loja oficial. Neste momento os utilizadores ainda podem aceder a esta ferramenta na sua versão web.