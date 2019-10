Estudante portuguesa morre atropelada por elétrico na República Checa

Uma estudante portuguesa de 21 anos morreu ao final da manhã desta quinta-feira em Praga, na República Checa, após ter sido atropelada por um elétrico. A notícia foi confirmada à Renascença por fonte da secretaria de Estado das comunidades portuguesas.

A jovem integrava o programa Erasmus e o óbito foi declarado no local, junto à paragem de Větrník. De acordo com o jornal checo “Dnes”, o atropelamento está a ser investigado pela polícia e foi prestado apoio psicológico ao motorista do veículo.

A secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas já apresentou condolências à família e está preparada para prestar apoio, “nomeadamente no contacto com as entidades checas”.

De acordo com o "Observador", a jovem era natural do distrito de Leiria e estudava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Na República Checa iria frequentar a Faculdade de Artes da Universidade Carolina de Praga.