Criança “invade” direto televisivo e torna-se viral

Courtney Kube, correspondente no Pentágono, estava a falar sobre a operação da Turquia contra os curdos na Síria, quando o momento insólito e muito divertido aconteceu.

Uma jornalista da televisão norte-americana NBC foi surpreendida quando estava em direto pelo filho que, na sua inocência de criança, invadiu o estúdio para ir ter com a mãe.

Um dos seus filhos entrou no direto a reclamar atenção da mãe. “Desculpem, os meus filhos estão aqui… Televisão em direto”, disse a jornalistas algo atrapalhada pela intromissão infantil.

A jornalista explicou mais tarde que a notícia de última hora sobre a Síria não coincidiu com o horário da escola e teve que levar os dois filhos para o trabalho.

O episódio faz lembrar outro momento de televisão que se tornou viral, quando um direto, na BBC, com o especialista em Coreia do Norte Robert E. Kelly foi interrompido pelos dois filhos do entrevistado.