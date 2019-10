​Conselho de Segurança incapaz de emitir declaração sobre Síria. Incursão turca continua

Um dividido Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) não concordou, esta quinta-feira, em emitir uma declaração após uma reunião fechada sobre os ataques da Turquia no nordeste da Síria, segundo informação divulgada.



Entretanto, a embaixadora dos Estados Unidos da América (EUA) na ONU, Kelly Craft, advertiu a Turquia que "sofrerá consequências" se a sua ofensiva no nordeste da Síria não proteger as "populações vulneráveis" e se permitir um ressurgimento do grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI).

"Um fracasso na hora de cumprir com as regras de proteger as populações vulneráveis ou garantir que o [grupo extremista] Estado Islâmico não possa explorar estas ações para se reorganizar terá consequências" disse aos jornalistas Kelly Craft, no final da reunião da ONU.