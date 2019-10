Volta a Portugal 2020 na estrada entre 29 de julho e 9 de agosto

A Volta a Portugal 2020 vai realizar-se entre 29 de julho e 9 de agosto, segundo foi possível constatar no calendário da próxima temporada, divulgado pela UCI.

A prova portuguesa chegou a ser dada como certa na categoria ProSeries, a segunda divisão do ciclismo mundial, mas a intenção falhou devido à fraca qualidade do pelotão nos últimos anos. A Bola Branca, o presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo, Delmino Pereira, explica que não houve espaço para excepções.

"Reconhecendo a importância e qualidade da Volta a Portugal e a sua importância para o ciclismo mundial, assim como a qualidade organizativa e da transmissão e qualidade do espetáculo, houve uma pressão imensa de muitos países excluídos e acabou por se tomar a decisão de não haver exceções", disse.

A Volta a Portugal mantém-se assim no circuito continental Europe Tour e Delmino Pereira aponta os desafios para o futuro.

"Terá de se trabalhar com mais tempo e com mais determinação na abordagem às equipas. É um evento periférico na Europa e as equipas têm dificuldades. Se não houvesse tanta oferta, como é o caso de fevereiro na Volta ao Algarve, seria muito mais fácil. É uma condicionante complexa", explica.

Ao contrário da maior prova do ciclismo nacional, a Volta ao Algarve subiu à ProSeries e eealiza-se entre 19 e 23 de fevereiro.