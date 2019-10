Silvestre Varela bisa em jogo treino do Belenenses SAD

O Belenenses SAD goleou o Olímpico de Montijo por 4-0, em jogo de preparação para a Taça de Portugal contra o Pevidém.

A figura da partida foi Silvestre Varela. O internacional português é o mais recente reforço dos azuis e fez dois golos neste jogo-treino.

Licá e Kikas marcaram os outros golos contra esta equipa do Campeonato de Portugal.

A partida com o Pevidém para a Taça de Portugal está marcada para as 19h00 do próximo sábado.

Marco Matias é o outro reforço de “última hora” da equipa de Pedro Ribeiro.