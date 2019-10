Quatro jóqueres nas manchetes

A adaptação de Grimaldo ao ataque, a nova dupla de avançados do Benfica e o trunfo do FC Porto são os protagonistas das primeiras páginas dos jornais desportivos desta quinta-feira.

"Grimaldo faz de Rafa", anuncia o "Record". Bruno Lage testa o lateral-esquerdo mais adiantado em jogo-treino. Rafa continua em dúvida para o Lyon. Luís Filipe Vieira sobe oferta de renovação a Rúben Dias.

"De Tomás e Vinícius aceleram para a Taça", titula "A Bola". Os dois avançados marcaram no jogo-treino do Benfica frente ao Alverca, que terminou com vitória por 2-0. Estão prontos para o Cova da Piedade.

"O Jogo" faz manchete com Mbemba, do FC Porto: "Os segredos do jóquer de Conceição". O central, lateral e médio congolês (já jogou nas três posições) vai a jogo com o Coimbrões, para a Taça de Portugal.

Quanto ao Sporting, Frederico Varandas anuncia reestruturação financeira, com perdão da dívida à banca, antes da assembleia geral desta quinta-feira. Silas prepara novo modelo tático, baseado no 4-4-2.