Sérvia ganha jogo particular

A Sérvia, adversária de Portugal na qualificação para o Euro-2020, venceu o Paraguai, por 1-0, em jogo particular.

O golo foi apontado de cabeça por Mitrovic, em cima do minuto 90.

Nesta altura, o Paraguai já estava reduzido a 10 jogadores, com a expulsão de Miguel Almirou, aos 53 minutos.



A Sérvia está em terceiro lugar no grupo B de apuramento para o Europeu, com sete pontos, enquanto Portugal tem oito, com menos um jogo. Na liderança está a Ucrânia, com 13 pontos.