Paulo Bento goleia e mantém pleno na qualificação para o Mundial 2022

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, goleou na receção ao Sri Lanka, por 8-0, esta quinta-feira, e manteve o pleno de vitórias, no grupo H da segunda ronda de qualificação para o Mundial 2022.

Os golos foram distribuídos por quatro jogadores. Kim Shin-wook, do Shanghai Shenhua, assinou um póquer, e Heung-min Son, do Tottenham, bisou. Os outros golos foram apontados por Hwang Hee-chan, do Salzburgo, e por Kwon Chang-hoon, do Friburgo.

Com este triunfo, a Coreia do Sul ascende à liderança do grupo H, com seis pontos, empatada com a vizinha Coreia do Norte.

Em terceiro, está o Turcomenistão, com três pontos. Líbano e Sri Lanka estão nos quarto e quinto lugares, respetivamente, ambos sem pontos.