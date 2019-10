António Costa obrigado a fazer “grande ginástica negocial”

A vitória do PS sem maioria nas eleições legislativas, o pedido de estabilidade do primeiro-ministro indigitado, António Costa, e a disputa interna no PSD estiveram em análise no Conselho de Diretores desta semana, com Graça Franco, Pedro Santos Guerreiro e Henrique Monteiro.



Graça Franco considera que, com um Governo minoritário, haverá estabilidade nos próximo dois anos, mas os problemas começarão quando a economia começar a dar sinais de crise e com a aproximação de eleições.

Henrique Monteiro defende que o PS tem mais estabilidade se não fizer acordo nenhum com a esquerda, porque “basta-lhe sempre a abstenção do PS ou do BE para ganhar tudo no Parlamento”.

António Costa iniciou negociações com os partidos de esquerda, mas para o antigo diretor do “Expresso”, “já não precisa destes parceiros para nada, são um empecilho”.

Pedro Santos Guerreiro considera que a estabilidade do futuro Governo “é muito mais precária, é quase ponto a ponto. Exige uma grande ginástica negocial em que o primeiro-ministro tem manifestado bastantes valências”.