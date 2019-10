Rúben Dias: "Se a cabeça não estiver só no Luxemburgo, está tudo errado"

Rúben Dias, defesa-central da seleção, garante que a equipa das quinas apenas está focada, de momento, no confronto de sexta-feira, contra o Luxemburgo e ainda não tem na mente o jogo frente ao líder do grupo de qualificação para o Europeu 2020, na Ucrânia.

"É muito simples, se a cabeça não estiver no Luxemburgo, está tudo errado. Só pensamos no próximo jogo", começa por dizer, em conferência de imprensa.

O defesa do Benfica destaca a qualidade da equipa luxemburguesa e garante que não podem haver relaxamentos: "Já tivemos a oportunidade de ver a equipa deles. Têm argumentos que podem não ser conhecidos, mas são muito organizados, com jogadores com qualidade. É uma equipa perigosa e de bom nível".

A seleção das quinas venceu a Sérvia e Lituânia nos últimos dois jogos. Apesar dos seis pontos somados, sofreu três golos, uma questão que está a ser trabalhada pela seleção.

"Queremos sempre ganhar. Se possível, com qualidade e consistência. Foram duas vitórias muito importantes, vencemos as duas primeiras finais e queremos continuar neste caminho. No último jogo houve uma ou outra situação que nos provocou algum desconforto em relação ao domínio que queremos ter. Foram abordadas e trabalhadas e estamos aqui de novo, com o processo em andamento e mais preparados que anteriormente", explica.

Rúben Dias saudou o regresso de Pepe às opções, depois de ter falhado os últimos compromissos devido a lesão.

"O Pepe é um enorme jogador e está novamente disponível para ajudar. Só temos de estar felizes. Seja quem for o parceiro, será sempre um orgulho poder estar no onze inicial e nas convocatórias", disse.

Portugal-Luxemburgo joga-se esta sexta-feira, às 19h45, em Alvalade, com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.