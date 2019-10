Fernando Santos avisa para os perigos do Luxemburgo, mas não duvida. "Portugal é melhor"

Fernando Santos avisa que o Luxemburgo é um adversário perigoso e que não deve ser desvalorizado, no entanto, não tem dúvidas de que Portugal é superior e, se fizer o que lhe compete, vencerá o jogo.

"O Luxemburgo é uma equipa que defende bem, muito organizada, que sai em posse. Não tem nada a ver com os adversários que enfrentámos com este tipo de nome. Não têm receio de abordar o jogo. É uma equipa que cria ocasiões de golo e é muito rigorosa nas ações defensivas. Portugal é melhor? Seguramente, Portugal é melhor. Se estivermos ao nosso nível, Portugal vai vencer. Se não, vai ser muito difícil", alertou o selecionador nacional, esta quinta-feira, na conferência de imprensa de antevisão da partida de qualificação para o Euro 2020.

Fernando Santos espera, por isso, que a seleção repita a exibição na visita à Sérvia e que evita a da deslocação à Lituânia.

"O jogo da Sérvia foi brilhante. O jogo com a Lituânia não foi tanto assim, coletivamente nem ao nível deles estivemos. Se não conseguirmos a esses níveis igualar, depois a criatividade não chega", alertou.

Ausência de William "não muda nada"

Frente ao Luxemburgo, Fernando Santos não poderá contar com William Carvalho, que foi dispensado, devido a lesão. Para o lugar, foi chamado André Gomes, do Everton. O selecionador nacional não está preocupado com a ausência do médio do Bétis, apesar de este ter sido titular em todos os jogos oficiais de Portugal desde o Mundial 2018, inclusive.

"Em termos de filosofia e modelo de jogo, não muda nada. Não está o William, está outro. Agora, interessam aqueles que estão disponíveis. Tenho confiança total nos jogadores que aqui estão. Seguramente que eles, incluindo o que chega esta tarde [André Gomes] e que já podia ter estado na convocatória inicial, vão dar resposta à altura. Falar de quem não está não serve para nada", sublinhou o timoneiro das quinas.

O que também nada muda é a presença de Pepe, assegura Fernando Santos, que não vê a experiência do central do FC Porto como a solução para os problemas da seleção com golos sofridos de bola parada: